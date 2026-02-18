Зеленски разочарован от преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарование от последния кръг мирни преговори с Русия, проведени в Женева.

По думите му разговорите не са довели до задоволителен резултат, тъй като редица ключови и чувствителни политически въпроси не са били обсъдени в достатъчна дълбочина, съобщи Ройтерс.

Преговорите се водят с участието на американски представители, но постигането на споразумение за прекратяване на войната засега остава далечна перспектива.

"Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Той уточни, че макар военните представители да са обсъдили определени въпроси сериозно и по същество, теми като възможни политически компромиси и необходимостта от среща на лидерско ниво не са получили нужното внимание.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви днес, че е постигнат „значителен напредък“ и от двете страни, както и че е постигнато споразумение за „продължаване на съвместната работа за постигане на мирно споразумение“.

Но споразумение по въпроса за територията - без което не може да се предвиди прекратяване на огъня - остава да виси, като позициите на Москва и Киев все още са далеч една от друга.

Русия не е отстъпила от искането си за пълен контрол над източния Донбас - съставен от Донецка и Луганска области - което е неприемливо за Украйна.

Въпреки че призна, че преговорите са били трудни, преговарящият от Кремъл Владимир Медински добави, че те са били „делови“ и заяви, че „скоро“ ще се проведе друга среща.

