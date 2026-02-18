Преди ключови избори: Вълна от арести след убийството на френски националист

Двама души бяха задържани допълнително от френските власти във връзка с убийството на крайнодесен студентски активист в Лион, с което общият брой на арестуваните достигна 11. Случаят предизвика буря от политически реакции и постави под натиск крайнолевата партия "La France Insoumise", по-малко от месец преди ключовите общински избори във Франция, съобщава BBC.

23-годишният Кентен Деранк е получил фатална мозъчна травма, след като е бил пребит и ритан по време на демонстрация миналата седмица. Инцидентът се разиграва в периферията на конференция, организирана от евродепутатката Рима Хасан.

Вълната от арести започна в сряда и сред аресутавните беше и парламентарен сътрудник на депутата от LFI Рафаел Арно. Самият Арно съобщи, че неговият асистент Жак-Ели Фавро е прекратил всякаква дейност в парламента, а договорът му ще бъде прекратен. Още преди ареста адвокатът на Фавро заяви, че клиентът му категорично отрича отговорност за смъртта на активиста и не може да изпълнява задълженията си заради получени смъртни заплахи.

Политическият климат във Франция е силно нажежен преди вота през март, който се възприема като последен тест за обществените нагласи преди президентските избори догодина. Само през последния месец правителството на малцинството, оглавявано от Sébastien Lecornu, оцеля след два вота на недоверие, за да прокара бюджета за годината.

Координаторът на LFI Мануел Бомпар съобщи, че централата на партията в Париж е била временно евакуирана заради бомбена заплаха. Той обвини широк кръг от политици и медии в разпространяване на неверни и клеветнически твърдения. „Призовавам да се сложи край на тази отвратителна експлоатация на трагедията в Лион, за която LFI не носи никаква отговорност“, заяви той. „Този климат трябва да тревожи всички.“

Видеокадри от мястото показват трима души, лежащи на земята, нападнати от по-голяма група с качулки. Феминистката антиимигрантска организация Némésis твърди, че Деранк е бил пред залата, за да защитава нейни членове, и обвинява „Младежката гвардия“ за нападението – обвинение, което организацията отрича.

Във вторник в Националното събрание беше почетена паметта на младия активист с минута мълчание. Лидерът на крайнодясната партия National Rally Жордан Бардела обвини Меланшон в „морална и политическа отговорност“ за случилото се. Дори бившият депутат от LFI Алексис Корбиер призова партията да направи сериозна политическа равносметка.

