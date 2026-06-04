Истинско чудо стана на Еверест! В зоната на Христо Проданов

Непалски планински водач е бил спасен от склоновете на Еверест, след като е оцелял около седмица без храна и кислород в едни от най-суровите условия на планетата. За случая съобщи представител на туристическа агенция, предаде Ройтерс.



52-годишният Дава Шерпа е изчезнал между лагер III и лагер IV, докато се е връщал заедно с полски алпинист след неуспешен опит да достигнат върха на най-високата планина в света, висок 8849 метра.



За последно той е бил видян на 29 май. Клиентът му е успял да се върне в базовия лагер, но не е ясно при какви обстоятелства двамата са се разделили. Те са били сред последните участници в тазгодишния сезон за изкачване на Еверест, който приключи миналия месец.



Лама Кази Шерпа от Комитета за контрол на замърсяването в Сагарматха съобщи, че екипът му е открил Дава Шерпа над базовия лагер, близо до ледника Кхумбу. По това време спасителите са извършвали дейности по почистване след края на сезона. След откриването му той е бил свален на безопасно място.



Спасеният шерп е транспортиран до болница, където се лекува от измръзване и други усложнения. Според близките му състоянието му е стабилно.



От непалска туристическа компания за Еверест определиха оцеляването му като „истинско чудо“. Според тях Дава Шерпа е прекарал почти седмица без храна, вода и допълнителен кислород, като се е придвижвал през опасния ледопад Кхумбу, дори след премахването на фиксираните стълби за сезона.



Тази година над 1000 алпинисти и техните водачи са изкачили Еверест, а непалските власти са издали 494 разрешителни за експедиции.



По официални данни петима алпинисти и водачи са загинали на Еверест през сезона.



Част от участниците в експедициите останаха блокирани в базовия лагер през април, след като огромен блок ледников лед забави откриването на маршрута към върха.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com