Кървав удар по граждански кораб отне 10 живота край Украйна

Кървавата сметка след ракетния удар по граждански товарен кораб в Черно море достигна 10 жертви. Спасителните екипи са открили още пет тела на борда на плавателния съд, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Девет от загиналите са членове на екипажа, а десетият е украински лоцман, съобщиха от Централната пристанищна администрация на Украйна.

Корабът е бил поразен с крилата ракета, а украинските военноморски сили обвиниха Русия за нападението. На борда е имало общо 17 моряци от Индия и Сирия, като съдбата на част от оцелелите не се уточнява.

След откриването на първите жертви операцията по претърсването на кораба е продължила. Намерените още пет тела са потвърдили най-мрачните опасения - ударът е превърнал гражданския плавателен съд в капан за хората на борда.

Атаката идва на фона на продължаващите тежки сражения в Черноморския регион. Украйна се отбранява срещу пълномащабната руска инвазия вече повече от четири години, а морските маршрути и пристанищната инфраструктура все по-често попадат под обстрел.

Кървавият ден не приключи с трагедията на кораба. При отделна руска атака срещу Одеса бяха убити още трима души, а други трима са ранени, съобщи ръководителят на военната администрация на града Сергей Лисак.

По думите му са били поразени инфраструктурни обекти, но повече подробности за нанесените щети не бяха разкрити. Така само в рамките на денонощие новите удари отнеха най-малко 13 живота - в морето и на сушата.

Черно море отново се превърна в сцена на смърт и разрушения, а цивилен кораб, натоварен не с оръжия, а с товар и хора, остана разкъсан след ракетния удар.