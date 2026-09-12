Истинско чудо стана на Еверест! В зоната на Христо Проданов
Една седмица в зоната на смъртта
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Една седмица в зоната на смъртта
Ице, ти си голям българин, не заспивай!
Напрежение между ПП-ДБ и БСП
Президентът се справяше добре в първия мандат, но сега не мога да го позная, каза депутатът
БСП ще спечели на изборите повече от прогнозираните 7%, смята Христо Проданов
Очакванията му са да убедят повече от 8% от българите да подкрепят левицата
Според него опитите на депутатите за съдебна реформа са по-скоро прах в очите на хората
ПП трябва да обяснят защо отказват да участват в кабинет с мандата на БСП
Президентът или министърът на отбраната да се явят в пленарната зала и да обяснят "прибързаното" решение за изпращане на военна помощ за Киев, поиска...
Напрежение между БСП и ПП
Изключително важно е да има нов бюджет, а не да бъде продължен старият
Светлото бъдеще на БСП не е свързано със Сергей Станишев, каза Христо Проданов
Не знаели за министерските постове на Крум Зарков и Весела Лечева в служебния кабинет
Никой от руските туроператори не е заявил намерение за затваря България като туристическо направление, каза министърът на туризма в оставка Христо Про...
Постижимо е да се направи нов кабинет, който да работи в същата реформаторска посока
В дъното на проекта на Кирил Петков и Асен Василев бил президентски съветник
Ние си правим нашия вътрешен анализ, каза той
Ето какво каза Христо Проданов
Победителят в младежкия маратон Георгий Можейко ще дари наградата за развитието на спорта
Когато си над 8000 метра, съдбата е в ръцете ти, казва ръководителят на експедицията Аврам Аврамов