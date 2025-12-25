Пет филма точно за коледните празници

Британските романтични филми са незаменими, особено по Коледа. Макар да сме ги гледали многократно, макар да знаем всяка реплика наизуст, или пък точно заради това, няколко филмови класики от Острова топлят душите ни и тази Коледа. Ето пет от тях, макар, разбира се, тази класация да е много по-голяма.

Love Actually / Наистина любов, 2003 г.

Един от най-любимите ми филми, пълен със сюжетни линии и характерни герои, всеки понесъл кръста на живота си в терсенето на голямата любов. Прекрасни бпитански актьори, сред които Колин Фърт, Хю Грант, Бил Найи, Лиъм Нийсън и Ема Томпсън. Брилянтен, особено около Коледа.

Notting Hill / Нотинг Хил, 1999 г.

Вечната тема за невъзможната любов, този път между известна актриса и никому неизвестен собственик на малка книжарничка в романтичното кварталче на Лондон Нотинг Хил (за което неотдавна ви разказахме). Хю Грант представлява любимия си персонаж, леко непохватен, но ужасно романтичен особняк, а Джулия Робъртс тук е повече умислена, отколкото усмихната, както само тя си знае. След много перипетии и терзания любовта побеждава.

Four Weddings and a Funeral / Четири сватби и едно погребение, 1994 г.

Прекрасен филм за група приятели, които се прощават с битието си на ергени и с илюзиите си, че животът винаги ни предлага само торти и рози. В ролите са Хю Грант, Кристин Скот Томас, Джон Хана, Анди Макдауъл. Ужасно елегантен филм, ужасно британски, с тънко чувство за хумор и самоирония.

Bridget Jones's Diary / Дневникът на Бриджит Джоунс, 2001 г.

Bridget Jones: The Edge of Reason / Бриджит Джоунс: На ръба на разума, 2004 г.

Писали сме много за това какво щяха да правят съвременните жени, ако Хелън Фийлдинг не ги беше дарила с образа на вечната чаровна неудачница Бриджит Джоунс. Любимата ни литературна героиня досега три пъти е виждала екран в лицето на Рене Зелуегър. Партньори в киното са й Колин Фърт и неизменният Хю Грант. Макар третият филм да беше известно разочарование, Бриджит остава завинаги в сърцата ни, особено по Коледа.

The Best Exotic Marigold Hotel / Най-екзотичният хотел "Мариголд", 2011 г.

The Second Best Exotic Marigold Hotel / Най-екзотичният хотел "Мариголд" 2, 2015 г.

Тук Хю Грант го няма, макар и той вече да не е първа младост. Обаче съвсем не ни е липсвал, като се има предвид кои са другите действащи лица: Маги Смит, Джуди Денч, Бил Найи, а във втората част – и Ричард Гиър. Знаете, тук действието се развива далеч от родните британски брегове, в екзотична Индия, къзето група пенсионери се опитват да намерят своя последен дом и нов поглед върху света. Освежаващ, пълен с надежди и усмивки.

