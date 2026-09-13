Българска планина в топ 5 на Европа!
Източните Родопи влязоха в престижната фотопоредица
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Източните Родопи влязоха в престижната фотопоредица
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