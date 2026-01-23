Топ 5 на марките телевизори с най-добро качество на картината

Съвременните смарт телевизори отдавна не са просто екрани за стрийминг канали – те вече са пълноценни мултимедийни центрове с невероятно качество на картината. През 2026 г. технологиите OLED, QD-OLED, Mini-LED, Quantum Dot и 8K ще позволят изображения с кинематографично качество у дома.

Най-новата класация на SlashGear представя пет марки, които в момента предлагат най-добро качество на изображението.

TCL

През последните години китайската марка се превърна в един от най-интересните играчи на телевизионния пазар благодарение на умелото си съчетание от технологии и цена. Доскоро достъпните телевизори на TCL значително отстъпваха по качество на картината на премиум моделите, но производителят обърна нещата с авангардни Mini-LED панели и прецизен контрол на подсветката.

Това осигури няколко предимства: дълбоки тъмни сцени, висока яркост, богати цветове и минимално разсейване на подсветката. Модели като TCL C7K/QM7K получиха награди за изключително качество на картината през 2025 г.

Hisense

Hisense продължава да впечатлява, като на практика съчетава бюджетните телевизори с премиум моделите по яркост и качество на цветовете. Компанията използва собствена ULED технология, която комбинира 1000 Mini-LED подсветки и квантови точки за богата цветова палитра и дълбоки черни тонове.

С правилните настройки на картината Hisense може да осигури качество на изображението, доближаващо се до това на по-скъпите марки, на изненадващо достъпна цена, казват експерти.

Sony

Sony заема уникална позиция сред производителите на смарт телевизори – тази японска компания се фокусира не върху изключителната яркост и наситеност, а върху реализма и точността на замисления смисъл на филма.

Техните флагмански модели, като Bravia 8 II и Sony A95L, остават едни от най-добрите OLED телевизори за филми и игри.

LG

LG Display е един от водещите пионери на OLED панелите, които се отличават с „безкраен“ контраст: всеки пиксел светва и изгасва мигновено, така че се постигат дълбоки черни тонове и фини средни тонове без „ореоли“.

Най-новите модели, като LG C5 и G5, получиха признание за изключителното си качество на картината и отличните си гейминг функции.

Samsung

Samsung продължава да разработва свои собствени QD-OLED и QLED панели, като се фокусира върху яркостта и наситеността на цветовете. Най-новите модели с технологията Glare-Free/Anti-Glare значително подобряват качеството на картината в светли помещения, докато QLED телевизорите с локално затъмняване осигуряват впечатляващ динамичен контраст.

Модели като Samsung S95F бяха оценени в тестове като едни от най-добрите по качество на изображението, особено по отношение на яркостта и свойствата против отблясъци.

