Как ще пишем: евро, еуро, ойро или EUR?

Влизането на България в еврозоната поставя не само икономически, но и езиков въпрос: как всъщност ще изписваме новата валута в официални документи и ежедневна употреба? Дали ще останем при познатото „евро“, ще се появи архаичното „еуро“, разговорното „ойро“ или ще се придържаме към строгия код EUR?

Официалните правила

Българската народна банка вече е дала ясни указания. В таблици, където има количествено съществително – например „хиляди“ или „милиони“ – се използва изписването „евро“ в скоби: (хиляди евро), (милиони евро).

Когато липсва количествено съществително, правилото е друго: остава само международният код EUR, който е част от стандарта ISO 4217.

Символът на стабилността

Графичният знак на валутата – € – ще бъде предпочитан в графики, прессъобщения и публикации, насочени към широката публика. Той е създаден върху основата на гръцката буква епсилон, а двете успоредни линии в него символизират стабилност – послание, което Европа иска да внуши на своите граждани.

А какво става с „цента“?

БНБ уточнява, че думата „цент“ (мн.ч. центове, цента) няма официално съкращение в ISO 4217. При необходимост обаче може да се използва буквата „c“ като обозначение – например „50c“.

Езикът и парите

Така езиковият дебат за изписването на еврото се оказва не по-малко важен от икономическите аргументи. В официалните документи ще властва „евро“ и EUR, а в ежедневието вероятно ще продължим да чуваме и „ойро“. Но правилата вече са ясни – и те ще определят как България ще говори за новата си валута.

