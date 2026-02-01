Касова бележка от заведение загря мрежата. Собственикът - много известен

Касова бележка от софийско заведение взриви мрежата. На нея се вижда миш-маш за 15 евро и боб чорба за 7 евро.Бележката бе показана от клиент във фейсбук. На нея се вижда и сериозната цена за минералната вода - 0,75 л. за 4,86 евро.

Постът предизвика разгорещени коментари в социалната мрежа, предаде БЛИЦ. Според някои потребители собственикът има пълно право да определя сам цените си. Според други обаче цените със сигурност не са нормални дори за заведение.

"Този миш-маш със змийски яйца ли е"; "Има си стоки, които се контролират от държавата. Миш-маш в ресторантите не е от тях"; "Тая вода, да не е от Ниагарския водопад донесена?"; "На когото не му харесват цените, става и си тръгва. "Собственикът определя цените си, ако иска ще сложи 100-лева за миш маш", "Храната поне е приготвена има труд, разходи, продукти, не че е оправдано, ама за тая вода дето не е вложено нищо.", са само част от коментарите.

Собственик на бистрото

Собственик на бар-бистро "Мо" е Веси Цурбрюг. Доскоро зрителите я гледаха като готвачка в „Преди обед”, където работи от самия старт на предаването, само че в началото зад камерите.

Заведението се намира на адреса на някогашните „33 стола“.

