Касова бележка от заведение загря мрежата. Собственикът - много известен
01 фев 26 | 12:32
1604
Мира Иванова

Касова бележка от софийско заведение взриви мрежата. На нея се вижда миш-маш за 15 евро и боб чорба за 7 евро.Бележката бе показана от клиент във фейсбук. На нея се вижда и сериозната цена за минералната вода - 0,75 л. за 4,86 евро.

Постът предизвика разгорещени коментари в социалната мрежа, предаде БЛИЦ. Според някои потребители собственикът има пълно право да определя сам цените си. Според други обаче цените със сигурност не са нормални дори за заведение.

"Този миш-маш със змийски яйца ли е"; "Има си стоки, които се контролират от държавата. Миш-маш в ресторантите не е от тях"; "Тая вода, да не е от Ниагарския водопад донесена?"; "На когото не му харесват цените, става и си тръгва. "Собственикът определя цените си, ако иска ще сложи 100-лева за миш маш", "Храната поне е приготвена има труд, разходи, продукти, не че е оправдано, ама за тая вода дето не е вложено нищо.", са само част от коментарите.

Собственик на бистрото

Собственик на бар-бистро "Мо" е Веси Цурбрюг. Доскоро зрителите я гледаха като готвачка в „Преди обед”, където работи от самия старт на предаването, само че в началото зад камерите.

Заведението се намира на адреса на някогашните „33 стола“.

1 Коментара
анонимен
преди 51 минути

тази бележка означава пълен боикот да ги докараме да фалират ние няма да измрем ако не ходим на ресторант ама те ще измрат ако никои не влиза в заведението

