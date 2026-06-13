„Възраждане“ предупреди за ценови удар след 9 август
Петър Петров прогнозира по-високи сотйности на етикетите в евро и поиска спешни мерки за стоките от първа необходимост
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Петър Петров прогнозира по-високи сотйности на етикетите в евро и поиска спешни мерки за стоките от първа необходимост
Боб за 7 евро и вода за 4,86 евро предизвикаха куп коментари
КЗП обяви нови щателни проверки
Аптечният софтуер не показва цените в евро