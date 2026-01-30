1 февруари! Край на лева, важна информация за цените в евро

От 1 февруари 2026 г. еврото става единственото законно платежно средство в Република България, съобщават от Комисията за защита на потребителите (КЗП). От тази дата левът спира да бъде валута за плащане, а разплащанията за стоки, услуги и задължения ще се извършват единствено в евро.

Възможността за плащане в двете валути изтича на 31 януари 2026 г. Потребителите ще трябва да плащат в евро, а търговците ще са длъжни да приемат плащания и да връщат ресто само в евро.

Въпреки това Законът за въвеждане на еврото в Република България задължава цените да продължат да се обозначават едновременно в евро и в лева до 8 август 2026 г.

За да се избегнат затруднения при преминаването към новата валута, КЗП препоръчва на търговците да се снабдят предварително с достатъчно количество евромонети. От комисията напомнят, че търговците, които не спазват правилата за двойно обозначаване на цените, коректно превалутиране, прозрачно ценообразуване или други изисквания на закона, подлежат на санкции от страна на КЗП и останалите контролни органи.

Комисията ще продължи и със засилените проверки за необосновано повишаване на цените. При установяване на такова, търговците ще разполагат с пет работни дни, за да докажат икономическата обосновка за увеличението.

От КЗП призовават гражданите да продължат да подават сигнали и жалби по установените канали – на горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на комисията в цялата страна, чрез сайта kzp.bg или през мобилното приложение на институцията.

