БГ паника. Хукнаха за бензин до Турция

У нас дизелът вече премина границата от 1,50 евро за литър. Бензинът се продава с около 7-9 евроцента по-евтино. В същото време на няколко десетки километра от границата цените са осезаемо по-ниски, пише Флагман бг.

До вчера в Одрин и Къркларели дизелът се продаваше между 60 и 65 турски лири, а бензинът – между 55 и 60. Справка показа, че в големите бензиностанции днес цените са малко по-различни – 67 турски лири е литър дизел, което прави около 1,30 евро, а бензинът – 62 лири, което приблизително е за 1,23 евро за литър.

Разликата от около 20 цента на литър кара все повече хора от Южна България да планират пътувания до Турция само за да заредят резервоара. При автомобил с 50-литров резервоар спестяването достига около 10 евро при едно зареждане.

В последните дни темата доминира в социалните мрежи. Групите във фейсбук за пазар в южната ни съседка вече се превърнаха в своеобразни табла за актуални цени на бензин и дизел.

До скоро тези групи се пълнеха със снимки на кашкавал, препарати и евтини дрехи от турските магазини. Днес темата е друга. Коментарите са за това къде е най-евтиният дизел и на коя бензиностанция няма опашка от автомобили с българска регистрация.

Търговци в пограничните райони също отчитат промяна. Според местни жители в почивните дни се образуват колони от коли пред бензиностанциите около Одрин. Част от шофьорите комбинират кратко пазаруване с пълнене на резервоара.

Въпреки че за нас цените на горивата в Турция са по-евтини, за местните картината далеч не е така.

Те се оплакват, че инфлацията ги е ударила много жестоко, а карането на кола се е превърнала в лукс.

„Поскъпване има и при нас, почти всеки ден цените на горивата се увеличават. За вас разликата е осезаема и се усеща, но при нас и тези цени са много високи“, коментират изселници от България, които живеят в Одрин.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com