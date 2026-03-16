Търси се Цвети! Няма я от събота наобяд

Близки и приятели издирват млада жена на име Цвети, която е в неизвестност от 15 март на обяд. По информация на семейството ѝ, тя не се е прибрала вкъщи и оттогава няма връзка с нея.

Според хора от обкръжението ѝ, в последните дни жената е преживявала тежък емоционален момент, поради което има опасения, че може да е дезориентирана.

По данни на близките ѝ Цвети е излязла от дома си с домашни дрехи – лилаво горнище и бежово долнище.

Смята се, че е възможно да се е насочила към парк "Аязмото" или към квартал "Дъбрава" в Стара Загора, където се организира обход и издирване.

Близките молят за помощ

Всяка информация за местонахождението ѝ може да бъде от решаващо значение. Близките призовават хората, които имат възможност, да се включат в обхождането на района.

Всеки, който има информация, може да подаде сигнал на телефон 112 или на 0899 990 229.

Семейството и приятелите ѝ изразяват благодарност към всички, които съдействат и споделят информацията с надеждата Цвети да бъде открита възможно най-скоро.

