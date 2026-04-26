Отиде си легенда в журналистиката

Отиде си една от легендите на българската журналистика. Почина журналистът и преводач Ивайло Данаилов. Това бе съобщено с емоционален пост в социалните мрежи от неговата любима Ивета Стратиева.

"Моето всичко - Ивайло Данаилов, вече го няма. Почивай в мир, обич!

Благодаря ти за всичко!

Благодаря ти, че ме обича!

Благодаря ти, че избра аз да те обичам! Завинаги", написа тя.

Ивайло Данаилов бе медиен съветник на премиера Сергей Станишев. После продължи да му помага в централата на БСП, където остана и след оттеглянето на Станишев от председателския пост на партията.

През последната близо година Ивайло Данаилов се бореше с тежко заболяване.

"Стандарт" изказва своите най-искрени съболезнования на Ивета Стратиева и на всички близки на Иво. Сбогом, приятелю!



