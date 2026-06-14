Общество

Времето през седмицата: Жега и неприятен обрат

През следващите дни въздушната маса ще остане нестабилна

Времето през седмицата: Жега и неприятен обрат
14 юни 26 | 15:11
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Григор Атанасов

Метеорологичния сайт "Метео Балканс" обяви прогнозата си за времето за новата седмица.

Във вторник атмосферната обстановка над страната ще остане неустойчива. Още около обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, а следобед и вечерта на много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури. На отделни места са възможни локални градушки и временно усилване на вятъра. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който ще допринесе за понижение на температурите. Максималните стойности ще бъдат между 25°С и 33°С.

През следващите три дни въздушната маса ще остане нестабилна

В сутрешните часове времето ще бъде предимно слънчево, но след обяд атмосферата отново ще се активизира. Ще се образува купесто-дъждовна облачност, а на места, главно в Източна и Южна България, ще се развиват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Явленията ще бъдат с локален характер, като не навсякъде ще вали.

С настъпването на почивните дни времето постепенно ще се стабилизира

Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а следобед ще има временно увеличение на облачността главно над планинските райони и Източна България. Само на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток, а температурите постепенно ще се повишават. В неделя ще се усети типично летен характер на времето, като максималните температури в повечето райони ще достигат между 30°С и 36°С, създавайки отлични условия за дейности на открито и начало на по-топъл период.

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Автор Григор Атанасов

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