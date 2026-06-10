Управителят на Здравната каса хвърли оставка

Управителят на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски обяви, че подава оставка.

„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", заявява доц. д-р Петко Стефановски в съобщение до медиите.

„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си!", пише доц. д-р Стефановски.

На 9 юни проекти на решения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров са внесли от парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) в Народното събрание, показва справка на сайта на парламента.

Впоследствие от "Демократична България" (ДБ) поискаха оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според ДБ "е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване".

Парламентарната група на ДПС също поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК.

При акция на икономическата полиция в Пловдив бе разкрита схема за източване на средства от НЗОК чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация, съобщи в началото на месеца министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com