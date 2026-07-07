Нов ужас с тротинетка. 16-годишен в болница

16-годишен младеж пострада тежко след инцидент с електрическа тротинетка в Добрич. Първоначално момчето е било с опасност за живота, след като паднало при сблъсък между две тротинетки в градския парк „Свети Георги“.

По данни на полицията инцидентът е станал в събота вечерта. На място служителите на реда установили пострадалото момче, което управлявало електрическа тротинетка без предпазна каска.

Младежът е получил тежки травми – счупване на черепа и съчетани наранявания по тялото. Бил е транспортиран в болницата в Добрич, а впоследствие е преместен за лечение в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна.

„Детето е с травма на черепа и съчетана травма на тялото. Транспортирано е в болницата в Добрич, като по-късно е транспортирано в УМБАЛ „Св. Марина“ в град Варна“, заяви говорителят на Областната дирекция на МВР – Добрич Стоян Стоянов, цитиран от NOVA.

По последна информация от лекарите състоянието на момчето е стабилизирано и то вече е без опасност за живота.

Младежът още не е разпитан

Разследването по случая продължава, тъй като след падането младежът е бил в безсъзнание и все още не е разпитан.

Първоначалните данни сочат, че са се движили две електрически тротинетки една след друга, но тази версия все още се проверява от разследващите.

„Към момента това е първоначалната информация, но все още не е потвърдена. Работи се по изясняване на всички обстоятелства около инцидента“, посочи Стоян Стоянов.

Забранено ли е движението с тротинетки в парка

От Община Добрич напомниха, че използването на индивидуални електрически превозни средства е регламентирано с общинска наредба, която е съобразена със Закона за движение по пътищата.

В централната градска част движението с тротинетки е забранено, а в парк „Свети Георги“ те могат да се използват само по определените велоалеи.

„В парка по същия начин – само по велоалеите имат право да се движат. Освен че е упоменато в наредбата, около 20 табели има поставени, които напомнят, че това е пешеходна зона и превозните средства трябва да бъдат бутани“, обясни секретарят на Община Добрич Калина Георгиева.

Въпреки ограниченията, сигналите за нарушения продължават. От началото на годината общинската полиция е наложила около 90 глоби, като част от тях са за управление без каска и за водачи под минималната възраст.

„Общинска полиция са на терен постоянно, както и охранителните фирми, но отговорността за това непълнолетни да бъдат на ЕПС е на родителите“, посочи Георгиева.

Стотици нарушения с тротинетки от началото на годината

Само ден преди инцидента в Добрич е приключила специализирана полицейска операция, насочена към водачи на електрически тротинетки и пешеходци.

При проверките са санкционирани 23-ма водачи на електрически превозни средства и 9 пешеходци за нарушения на Закона за движение по пътищата.

Сред най-честите нарушения са движение в забранени зони, липса на предпазна каска и неизползване на сигнална жилетка в случаите, когато тя е задължителна.

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