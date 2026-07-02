Още гасят пожара в халетата, има успокоителен факт

Продължава гасенето на големия пожар, който избухна в халета за преработка на пластмаса в София. Към 21:00 часа снощи огънят е бил локализиран, а през нощта на място са останали пет пожарни екипа. В момента в района работят четири пожарни автомобила.

Добрата новина е, че няма данни за опасно замърсяване на въздуха. Извършени са четири замервания, които не са отчели превишения на нормите за основните атмосферни замърсители.

По думите на директора на дирекция „Климат, енергия и въздух“ към Столичната община Марин Маринов, мобилната измервателна станция непрекъснато следи концентрациите на фини прахови частици, азотен диоксид, въглероден оксид, озон и серен диоксид.

„Към настоящия момент няма опасност за здравето на гражданите“, увери Маринов. Според него благоприятните метеорологични условия – дъждът и вятърът след бурята – са помогнали за бързото разсейване на димния облак и на евентуалните замърсители.

По сигнал на граждани мобилната измервателна станция е била преместена от Нови Искър и позиционирана на около 400 метра от мястото на пожара. Тя предоставя надеждни средночасови и средноденонощни данни, съпоставими с тези на автоматичните станции от националната система за мониторинг на качеството на въздуха.

Въпреки успокояващите резултати, компетентните институции продължават да наблюдават обстановката до окончателното потушаване на пожара.

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