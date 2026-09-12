"Казах му, че ще отидем при мама и тати, той не спря да ме прегръща!"
След 6 часа в неизвестност откриха 4-годишния Марти жив в планината
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След 6 часа в неизвестност откриха 4-годишния Марти жив в планината
"Върза ми ръцете и краката", плаче майката
Въздухът е чист
Детето е в неизвестност от 30 юни
Било с близки в черешови градини в района
Вече четири дни няма вест от малкия Ангел и Божидар
И хеликоптер от авиобаза „Безмер“ край Ямбол се е включил издирването на двегодшиното дете от с. Равнец, Бургаско
Забелязано е за последно да играе в "Гьоловете" в Елхово
Малчуганът е жив и здрав
София. Интерпол обяви изчезнала 11-годишна ученичка от Козлодуй за международно издирване, предаде бТВ. Петокласничката от СОУ "Св.св. Кирил и Метод...
Пловдив. Тригодишният Асен Колев Инджев от Пловдив е обявен за издирване по молба на родителите му, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пловдив....