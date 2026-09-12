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МВР издирва тригодишно дете

МВР издирва тригодишно дете

Пловдив. Тригодишният Асен Колев Инджев от Пловдив е обявен за издирване по молба на родителите му, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пловдив....

21 април | 12:09
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