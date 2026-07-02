Трети ден без следа от 11-годишната Наталия. Думите на сестра й ОБНОВЕНА

Продължава издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност от ранните часове на 30 юни.

По информация на Министерството на вътрешните работи момичето е било отведено от 40-годишния Асен Антонов Симеонов. Преди време той е живял на семейни начала с майката на дететои и не е негов биологичен баща.

Полицията разпространи снимки както на Наталия, така и на издирвания мъж и отправи апел към гражданите за съдействие. По случая вече е активирана и системата AMBER Alert, която се използва при случаи на изчезнали деца, когато има опасения за живота или здравето им. В издирването вече са се включили и доброволци.

11-годишната Наталия е висока около 160 сантиметра, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи.

Издирваният Асен Антонов Симеонов е на 40 години, висок е около 170 сантиметра, с едро телосложение и късо подстригана коса.

На място е и сестрата на момичето, която също се включва в търсенето.

„Не живея там. Разбрах сутринта. Имало е домашно насилие от негова страна. Тормозил е и майка ми, и детето психически и физически“, сподели тя. По думите ѝ са изкарали ограничителна заповед, но след една седмица е била свалена, защото е нямало доказателства, предава bTV.

„Той от април не живееше в Константиново. Изведнъж идва в понеделник в 2 часа. Асен е криминално проявен“, сподели тя.

„Вярно е, че е казал на Наталия, че ако не тръгне с него, ще убие майка ни. Дошъл е с такава нагласа. До април месец бяха много близки, но в един момент вече започна да тормози и двете“, каза сестрата на изчезналото момиче.

Тя сподели, че той не е биологичен баща на Наталия, но я обича. „Не знам дали е в безопасност, искам просто да я намеря. Продължаваме да я търсим в околностите на Константиново“.

Според нея сестра ѝ няма да избяга, защото Асен я заплашва. „Няма как да избяга. Доколкото разбрах от майка ми той има нож в себе си“.

По думите ѝ той не е от Константиново, а от Провадийско.

„Сутринта той е дал телефона на Наталия да се обади на вуйчо ми и да каже да отидат и да спасят майка ми. Това се случва около 40 минути, след като двамата излизат от къщата. Сега от два дена звъня, но телефонът е изключен“, разказа тя..

„Следващото обаждане било около 5:15. Тя отново се обажда, за да пита как е майка ми. Тогава той я пита накъде се намират, а тя просто казва: „Не знам“, сподели сестрата.

Според нея е много възможно Асен да направи нещо на Наталия. „Той е с такава психика. Щом е дошъл толкова смело тук, значи е способен. Хванал си е такси от неговия край до Варна и е дошъл. След това са тръгнали пеша“.

По думите ѝ той няма жилище.

„Доникъде не сме стигнали. Чакаме днес доброволци и отново тръгваме да търсим. Призовавам всеки, който може и има желание, да дойде в Константиново. Тук сме в момента и ще търсим в околностите“, призова тя.

Полицията към момента не желае да разкрива подробности относно хода на издирването, тъй като това може да попречи. Казаха единствено, че са активирали абсолютно всички необходими сили в търсенето на момичето.

От МВР призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на детето или на издирвания мъж, незабавно да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото районно управление на полицията.

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