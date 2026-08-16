Изненада от времето. Балкански облаци

Приятна изненада ни поднася времето. У нас ще бъде топло, но ще има приятен вятър, който прави температурите идеални за лятото. Над Балканите обаче се събират тъмни облаци.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, след обяд в масивите от Западна България – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Какво време ще бъде на Балканите? Над Балканския полуостров също ще преобладава слънчево и топло време, но атмосферната обстановка няма да бъде напълно еднородна.

В следобедните часове над Черна гора, Албания и северозападните райони на Гърция ще се развива купеста облачност. На отделни места в тези райони не е изключена поява на краткотрайни валежи, особено в близост до планинските масиви.

По-ветровито ще бъде в Егейско море и над островите, където източният въздушен поток ще бъде по-осезаем. Това ще създава по-неприятни условия за малките плавателни съдове, особено в откритите части на морето.

Температурите на Балканите ще показват известен контраст. В северозападните райони на полуострова ще бъде горещо, докато в крайните източни части температурите все още ще останат по-ниски от обичайните за средата на август.

В западната част на Балканите дневното нагряване ще бъде по-силно и на места температурите ще достигат и над 30°C. В същото време влиянието на по-хладния въздушен поток в източните райони ще се усеща по-осезаемо.



