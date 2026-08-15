Бейби бум на близнаци! Седем двойки за 7 дни

На днешния богородичен празник дойде и една великолепна новина от столичния "Майчин дом". Само за седмица през август там се родиха 7 двойки близнаци. За сравнение през юли в най-голямата АГ болница в страната са проплакали общо 10 двойки близнаци.

Геновева Минкова от години мечтае да има момче и момиче, разказва БНТ.

Геновева Минкова: "Това бебе мина един много дълг път, в който имахме загуби. Това щастие много голямо ни се случи малко къснично. Не съм вярвала, че някога ще бъде реалност да имам момче и момиче, заедно."

Виктор тежал 2840, а Валерия 2310 грама.

Геновева Минкова: "Много съм щастлива това са най-чаканите две дечица за нас. Това е промяна за цял живот. От тук натъкат вече нищо няма да е същото".

7-те двойки близнаци родени за седмица изненадали и екипите в "Майчин дом".

Надежда Христова, старша акушерка на родина зала СБАЛАГ "Майчин дом": "Голяма част от тях са заченати спонтанно. Горе -долу 50 на 50 момичета спрямо момчета. Двойно по-голяма радост, разбира се, не само за родителите, но и за екипа, който води раждането. Голямо събитие е, когато имаме близнаци. Особено родени по нормален механизъм. Две от двойките са родени по нормален механизъм."

Д-р Юрий Хранов, акушер-гинеколог, Клиника по патологична бременност, СБАЛАГ „Майчин дом“: "Самата двуплодна бременност е патологично състояние. Но тук пак ви казвам, че се минимизират рисковете по отношение на плодовете и на майките."

От началото на годината в "Майчин дом" са родени над 1700 бебета.







