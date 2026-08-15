Оставете морето за септември: три нощувки на цената на две

Три нощувки през септември излизат на цената на две през август. Това показа сравнение на „Телеграф“ сред офертите в местата за настаняване по родното Черноморие в края на август и началото на септември. Така апартхотел в Бургас предлага студио през август за 140 евро за две нощувки, а през септември цената е 150 евро, но за три нощувки.

Някои хотели свалят цените още в края на август, за да привлекат повече туристи в последните дни на сезона. Обичайно курортите и градчетата на юг по морето посрещат туристи до средата на септември, тъй като след това рязко намаляват почиващите, защото децата тръгват на училище.

Намаления

Големите курорти като Златни пясъци и Слънчев бряг обаче работят до края на септември заради поток от чужденци, които традиционно почиват по тези места. Така офертите за септемврийска почивка в Слънчев бряг са средно с 20% по-евтини, като на места цената на почивката пада и с до 50%. От 1 септември пада цената на нощувка в тризвезден хотел с 10 евро на човек. Така, ако за август е 34 евро на човек, то през септември вече е 24 евро.

В сумата са включени още закуска и ползване на басейн с чадър и шезлонг край него. От 116 на 88 евро пада цената на двойна стая в четиризвезден хотел на Златни пясъци с включена закуска. За същото място има промоционални оферти за края на сезона, като срещу 65 евро на човек може да резервирате нощувка на база ол инклузив. В хотел на Слънчев бряг цената на нощувката до 22 август е 117 евро на човек на база ол инклузив, а след 6 септември пада на 69 евро, което е с близо 50 на сто по-евтино.

Промоции

Хотелиерите по морето масово започнаха да свалят цените след катастрофалния отлив в първата десетдневка на август. Повечето от местата за настаняване вече обявиха всевъзможни отстъпки и промоции, които влизат в сила последната седмица на август. Не са малко и тези, които вече са пуснали на пазара доста изгодни оферти. Атрактивните пакетни цени автоматично вдигнаха резервациите през септември. На юг цените са намалени средно с 20-30%, а на Северното Черноморие промоциите стигат до 40-50%, съобщиха от бранша.

"Засега септемврийските резервации действително вървят много добре, защото колегите пуснаха отстъпки. Може да се окаже, че ще имаме по-силен сезон през септември, отколкото през август. Този месец по принцип е пиков, но неясно защо имаше внезапен спад от 10 август. Моментът е интересен, отвори се една дупка и не можем да си обясним с нищо този отлив в пика на сезона, и то в най-хубавото време", коментира Евелина Пулева, член на управителния съвет на Регионалната туристическа камара в Бургас. Офертите са най-различни. Някои хотели дават една или две безплатни нощувки, ако се резервират 6 или 7, други предлагат делукс апартамент на цената на стандартен, а трети директно свалят с 20-30% пакетите.

7% спад на почиващите

По официални данни сезонът е значително по-слаб от миналогодишния, признават хотелиери. Отдръпването на туристите се усеща във всички сфери, а последиците тепърва се очакват. Регистриран е спад и на чуждите пазари, и на българския. Според данни на Туристическата камара за юни има спад от 7% на почиващите в сравнение с предходния сезон, като 9% е отливът при чуждите туристи и 2% на българските. Наблюдава се лек ръст в средния престой на българите и спад в средния престой на чужденците."Чуждите туристи по традиция резервираха почивки от 10 до 14 дни, а сега масово са за 7 дни. При българите е обратното - преди години много хора идваха основно за уикенда, а сега средно остават по 4-5 дни", съобщиха от камарата.

"Факторите, които доведоха до слабия сезон, са много. Ранните записвания бяха много силни, но изведнъж спаднаха и тази тенденция продължи и заради негативната кампания, която започна срещу цените. Макар че много от хотелиерите по Южното Черноморие запазиха миналогодишните цени, а там, където имаше повишаване на цените, оскъпяването беше от 5-10% до 15% най-много. Но всичко останало поскъпна много - храната, напитките, транспорта, заведенията, ресторантите и кафенетата. Действително това стана непосилно за средностатистическите семейства. Надяваме се целият бранш да си вземе поука и догодина нещата да влязат в нормални граници", коментира Евелина Пулева.



