Само за броени часове новите влакове заприличаха на старите

Броени часове след пускането в експлоатация на новите мотриси "Шкода" на БДЖ те станаха жертва на безотговорни пътници. Потребителка във Фейсбук публикува снимки, на които се виждат хранителни отпадъци и опаковки в един от влаковете. "Първият работен ден на новите мотриси", констатира жената.

Публикацията събра стотици възмутени реакции и коментари, пише Lupa.bg

Потребители призовават за повече контрол и санкции спрямо пътниците, които цапат:

"Българинът няма да се научи, докато не му се бръкне в джоба. Глоби, глоби и пак глоби. Само така ще се научат".

"Солени глоби ще оправят нещата. Само това ще спре тези свине".

"Само безкомпромисни глоби и полиция във влаковете", призовава един от тях.

Първите осем нови влака „Шкода“ влязоха в редовна експлоатация в петък. "Това е началото на мащабна модернизация на българските железници", обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който пътува с една от композициите, носеща името „Средна гора“.

Новите влакове са именувани на български планини и върхове. Те са оборудвани с Wi-Fi, QR кодове за информация и съвременни системи за сигурност.