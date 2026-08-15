Йотова с уникална идея за реликвите в Троянския манастир

Държавният глава Илияна Йотова и стотици вярващи се събраха в Троянския манастир „Успение Богородично“ за храмовия празник на светата обител. Днес православната църква отбелязва един от най-значимите празници – Успение Богородично.

Президентът присъства на празничната литургия, която беше възглавена от игумена на манастира Негово Преосвещенство Драговитийския епископ Василий. Заедно с духовенството и миряните Илияна Йотова се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица“. Тя се съхранява в манастира вече 426 години. Днес иконата беше изнесена от храма и шествието стигна до параклиса, построен на мястото, където иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Там беше отслужен водосвет за празника.

Държавният глава се срещна и с Негово Преосвещенство Драговитийския епископ Василий. Той благодари на Илияна Йотова, че се е присъединила към празника и рамо до рамо са били заедно на литийното шествие. Епископ Василий запозна президента с историята на чудотворната икона. Двамата обсъдиха възможностите реликвите, съхранявани в храма, да бъдат изложени в музей и повече хора да научат за миналото на светата обител. В срещата участваха кметът на Троян Донка Михайлова, областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на местната власт.