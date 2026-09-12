Йотова с уникална идея за реликвите в Троянския манастир
Президентът обсъди с Драговитийския епископ Василий възможността за нов музей
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Президентът обсъди с Драговитийския епископ Василий възможността за нов музей
Според Илияна Йотова форматът може да милитаризира външната политика, вместо да отвори път към преговори
Парламентарно представените партии ще предложат свои кандидати
Тържествен митинг-проверка по случай 150-ата годишнина от саможертвата на героя
Копринков вече не е съветник на държавният глава
Страната ще организира държавно погребение
"Баща ми беше герой", каза Чип Картър
Какво каза държавният глава
Тялото на българския патриарх бе положено в специален лафет
Каква е причината за визитата
Деца и младежи ще се включат на “Президентския тест"
Държавният глава подписа нов закон
Днес започва традиционният Месец на политическите разговори - инициатива на президента Росен Плевнелиев за комуникация с парламентарно представените п...
София. "Бойко Борисов заслужава стисната ръка и подкрепа за това, че пое отговорност в тежък момент", каза президентът Росен Плевнелиев по БНР минути...
Тирана. Президентът Росен Плевнелиев е на официално посещение в Тирана по покана на своя албански колега Буяр Нишани и по повод 100-годишнината от уст...