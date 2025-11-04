Отиде си уважаван дипломат на Северна Корея

На 97-годишна възраст почина Ким Йон-нам, единственият човек извън управляващата династия Ким, служил като церемониален "държавен глава" на Северна Корея, предаде тази сутрин севернокорейската агенция КЦТА.

Ким Йон-нам е бивш председател на Президиума на Върховното народно събрание (парламента) на КНДР и дългогодишен дипломат, който е служил и на тримата досегашни лидери на страната.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун изрази рано тази сутрин съболезнованията си пред ковчега на Ким Йон-нам, съобщи КЦТА.

Заемайки церемониална роля в страна, строго контролирана от семейна диктатура, уникалната позиция на Ким Йон-нам като формален "държавен глава" от 1998 г. до пенсионирането му през 2019 г. го превърна в лицето на КНДР в ключови дипломатически събития, отбелязва Ройтерс.

"Въпреки че бе с предимно церемониална роля в последната част от кариерата си, Ким Йон-нам имаше голямо влияние чрез връзки с дипломати и служители на външното министерство на Северна Корея", каза Майкъл Мадън, експерт по лидерството в Северна Корея на американския мозъчен тръст "Стимсън сентър" (Stimson Center).

Роден през 1928 г., Ким Йон-нам заема ключови постове в севернокорейското министерство на външните работи, допринасяйки за формирането на дипломацията на Северна Корея под ръководството на основателя на държавата Ким Ир-сен, преди да поеме ефективно ръководството на висшата дипломация и да представлява изолираната КНДР под ръководството на Ким Чен-ир.

"Той бе единственият известен висш севернокорейски служител, който никога не е бил премахнат, изпратен в изгнание или наказан от Ким Чен-ир или Ким Ир-сен", каза Мадън.

Ким Йон-нам продължи да служи като дипломатическо лице на Северна Корея и при Ким Чен-ун, посрещайки високопоставени гости в Пхенян и посещавайки Южна Корея през 2018 г. като ръководител на севернокорейската делегация за Зимните олимпийски игри, където се срещна с тогавашния южнокорейски президент Мун Чже-ин.

Северна Корея ще организира държавно погребение, съобщи още агенция КЦТА.

