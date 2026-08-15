Пълна промяна с опаковките. Нови изисквания

Европейският съюз направи решителна крачка към по-чиста среда и по-безопасни продукти. Влезе в сила регламент, който променя правилата за опаковките във всички държави членки - без преходни периоди, без отстъпки, без възможност за заобикаляне. Това е първият мащабен европейски удар срещу PFAS веществата, известни като „вечните химикали“ - онези невидими съединения, които не се разграждат в природата и се натрупват в човешкия организъм.

Промяната вече се усеща и в България. Репортажи показаха първите реакции на търговци, които се опитват да се адаптират към новите правила, а потребителите започват да забелязват разликата в опаковките, които получават.

Край на невидимия щит от химикали: PFAS излизат от употреба

PFAS веществата бяха част от ежедневието ни, без да го знаем. Те присъстваха в хартията за опаковане на бърза храна, в кутиите за мазни продукти, в опаковките за дюнери, бургери, картофки. Тънкият, почти незабележим пластмасов слой, който предпазваше от изцапване, всъщност беше химически щит - удобен за бизнеса, но опасен за здравето.

Експертите от години предупреждават, че PFAS се натрупват в организма и са свързани с редица здравни рискове. Затова новият регламент поставя лимит, който на практика изключва възможността тези вещества да бъдат добавяни умишлено. Производителите трябва да променят рецептури, технологии и материали.

Антон Пейчев от Асоциацията на специалистите по управление на околната среда го формулира ясно: „По новия регламент се изключва възможността тези вещества да се добавят умишлено като елемент от производството.“

Пластмасата отстъпва: Европа намалява употребата ѝ с 15%

Регламентът не се ограничава само до PFAS. Той е част от по-голяма европейска стратегия за намаляване на пластмасата в опаковките с около 15% в следващите години.

Това означава край на пластмасовото фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, край на кутиите за необработени продукти до килограм и половина, край на пластмасовите опаковки за подправки и кафе.

Европа иска да върне логиката в опаковането – да се използва само това, което е необходимо, и то да бъде рециклируемо.

Българският бизнес между качеството и цената

Промяната вече се вижда на терен. NOVA посети заведение за бургери, където собственикът Иво Петров отдавна е преминал към рециклируема хартия със сертификат.

„Работим по този начин още когато отворихме обекта“, казва той. Но добавя нещо важно: качеството струва пари.

„Материалите, които използваме, са значително по-скъпи от тези, които се предлагаха досега на пазара.“

Това е дилемата, пред която са изправени много български търговци – да изберат между по-висока себестойност и по-висока отговорност.

На други места обаче все още може да попаднете на опаковки с PFAS. Богомил Николов от „Активни потребители“ показва хартията за дюнери – тя изглежда като хартия, но всъщност е ламинирана с тънък пластмасов слой.

„Материалът е тежък химикал, който нанася вреди на човечеството“, казва Николов.

Нови символи, нови навици: опаковките ще говорят ясно

Министерството на околната среда и водите подчертава, че регламентът не е само забрана, а и нова система за ориентация.

Всички опаковки ще имат задължителни цветни пиктограми, които показват от какъв материал са направени и къде трябва да бъдат изхвърлени.

Това е опит да се сложи край на хаоса, в който потребителите се чудят дали дадена опаковка е хартия, пластмаса, композит или нещо трето.

Европа иска рециклирането да бъде интуитивно – да не изисква тълкуване, а просто поглед.

Краят на еднократното удобство: депозит за метални прибори

Сред мерките е и постепенното премахване на съдовете за еднократна употреба. На определени места може да бъде въведена депозитна система за метални прибори - две евро, които клиентът получава обратно при връщане.

Това е културна промяна. Европа се опитва да ни научи да мислим за опаковката не като за отпадък, а като за ресурс.

Големият завой: Европа чисти бъдещето си, България трябва да я настигне

Новият регламент е част от голямата европейска битка срещу замърсяването и свръхпотреблението.

Той променя индустрията, навиците, бизнеса, ежедневието.

Премахва невидими химикали, намалява пластмасата, въвежда ясни символи, насърчава многократната употреба.

За България това е шанс да навакса, да модернизира производството си и да изгради нова култура на потребление.

Промяната вече е тук. И този път няма да бъде пожелателна – тя е задължителна.