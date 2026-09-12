Пълна промяна с опаковките. Нови изисквания
Брюксел въвежда нов регламент, влиза в сила незабавно
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Брюксел въвежда нов регламент, влиза в сила незабавно
Ще бъде унищожено, а собствениците - заведени под отговорност
Те предпазват от болести, преносими и между хората, гарантират безопасност на храните
София. Сигнал в реално време за нередности с хранителни продукти може да се подава на новия уебсайт на Българската агенция по безопасност на храните (...
Фирми пробутват петролни деривати и Е260, които съсипват туршиите Масови проверки за фалшив оцет по магазините правят от Българската агенция по безоп...
Кърджали. Преди Великденски празници в област Кърджали текат засилени проверки на най-чувствителните стоки – яйца, агнешко месо, козунаци, бои за яйц...
Благоевград. Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград отвори вратите на своите офиси за граждани и потребители. Инициативата в четвър...
София. Черен списък на фирмите със системни нарушения по отношение на изискванията за храните ще бъде създаден от БАБХ. Това стана ясно от думите на и...
Спират на границата суровини, чийто срок на годност изтича скоро
Благоевград. Специализирани листовки и стикери поставя Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград на всички точки в региона, където се...
Стара Загора. В Старозагорска област отново да заработи държавна лаборатория за анализ на храните, за да пести време и пари на фирми и организации в р...