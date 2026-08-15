Чудо на Богородица! Спасител се върза с въже, извади дете от морето

Навръх Голяма Богородица Черно море стана много опасно. Огромни вълни, силни течения и вода, която буквално дърпаше навътре, превърнаха къпането по Южното Черноморие в опасно изпитание. В Слънчвя бряг имаше опасна ситуация, при която дете за малко да се удави.

На много от плажовете бе вдигнат червен флаг, но въпреки предупрежденията на спасителите хора продължаваха безотговорно да влизат във водата.

За инцидента разказа във Фейсбук Мариела Нейкова. Тя е станала пряк очевидец на спасителна акция на плажа в курорта. Пред очите ѝ момченце и баща му се опитвали да се доберат до брега, но силното море ги дърпало обратно навътре. Спасителите забелязали опасността и влезли във водата, за да помогнат.

„Хора, морето днес е изключително опасно и дърпа. Вижте как за секунди може да стане белята“, предупреди Мариела Нейкова, показвайки клип от случая.

По думите ѝ ситуацията се развила буквално пред нея. „Пред мен спасители влязоха да вадят момченце, което се мъчеше с баща си да издрапа към брега, но морето ги дърпаше навътре“, разказва тя.

Случаят завършил благополучно благодарение на бързата намеса на спасителите. Наложило се един от тях да се завърже с въже, за да се подсигури.

„Бъдете много внимателни! За секунди може да се случи най-лошото! И по-добре на червен флаг не рискувайте да влизате във водата. Да пази Господ!“, призова Нейкова.

Червеният флаг означава, че условията в морето са опасни и къпането е забранено. Особено рискови са моментите, в които силните вълни се комбинират с подводни течения, способни да изтеглят плувеца навътре, дори когато той е убеден, че контролира ситуацията.

Най-честата грешка в такива моменти е паниката и опитът човек на всяка цена да плува право срещу течението към брега. Това бързо изчерпва силите. Спасителите от години предупреждават плажуващите да спазват флаговата сигнализация и указанията от постовете, защото дори добрите плувци могат да попаднат в ситуация, от която трудно да излязат сами.

„В дни като днешния се вижда колко отговорна и важна е работата на спасителите!“, отбелязва Мариела Нейкова.

Припомняме, че през август 2025 г. 14-годишно момче и 35-годишен мъж загинаха в бурното море в курорта. Те били част от компания, която влязла във водата въпреки червения флаг.

Старите морски хора свързват именно август с „обръщането“ на морето и пазят редица поверия около Илинден и Богородица. „На Богородица и на Илинден не се влиза в морето! Неслучайно има такова поверие!“, припомнят и днес морски вълци. Това, разбира се, е част от народната традиция, а не научно правило. Зад старото предупреждение обаче стои натрупаното през поколенията наблюдение, че през август Черно море често рязко променя характера си.