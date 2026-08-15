Депутатка летяла със самоделния делтапланер: Молех се да стъпя на земята

Бившата бургаска депутатка Звезделина Каравелова е летяла на самоделния мотоделтапланер на Николай Петров, който в сряда се разби край плаж „Олимпийски надежди“ в Равда, уби един човек, а самият Николай е в критично състояние и трудно ще прескочи трапа.

„Познавам мястото, където се случи този инцидент, по-добре от зениците си. Както и екипа, работещ на тази ивица, включително и концесионера. Познавам и Николай - собственика на мотоделтапланера. Всъщност преди 10-ина години аз самата съм се возила на същата тази машина и се молих да стъпя жива и здрава на твърда земя. В момента на издигане във въздуха Николай ми се похвали гордо, че машината е самоделна и е изцяло негово производство“, разказа във фейсбук профила си Каравелова, пише "Флагман".

Тя потвърди информацията, че загиналият Симеон Пенев се е качил за пръв път след дългогодишни покани от страна на Николай във фаталния 12 август.

„Истината е, че в тази ситуация безумието на Николай и безхаберието на институциите отнеха човешки живот, а животът на самия Николай виси на косъм в интензивното. Този самоделен делтапланер извършваше полети над морето с туристи. От 2019 година концесионерът сигнализира и Морска администрация, и Гранична полиция за това воднолетателно средство, но мерки не са предприемани. Предишните концесионери също повдигаха въпроса, но пак реакция нямаше. Ден преди инцидента е подаден друг сигнал. Две институции са си прехвърляли случая“, обясни Звезделина Каравелова и уточни, че проверка все пак е направена, уточнено е, че тя е ръждясала и нямала право да провежда полети, но не е конфискувана, а проверяващите са се снимали на бекграунд фон, за да протоколират, че са били там, и дотам. Те обяснили, че трябвало да я видят в полет, иначе нарушение нямало.

По нейна информация Николай летял с туристи, но най-много веднъж седмично, защото нямало много мераклии, които желаят да си жертват живота.

Колаж: "Флагман"