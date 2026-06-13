Бомба самоделка избухна в училището в Сунгурларе (ОБЗОР)

Самоделна бомба избухна в понеделник сутринта в СОУ "Христо Ботев" в Сунгурларе. Инцидентът е станал в около 4 часа призори, когато школото е било пра...