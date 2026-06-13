Самоделка откъсна 4 пръста на младеж
Четири пръста на лявата си ръка загуби 19-годишен младеж от Петрич при изработването на самоделно взривно устройство. Инцидентът е станал около 20:50...
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Четири пръста на лявата си ръка загуби 19-годишен младеж от Петрич при изработването на самоделно взривно устройство. Инцидентът е станал около 20:50...
Самоделна бомба избухна в понеделник сутринта в СОУ "Христо Ботев" в Сунгурларе. Инцидентът е станал в около 4 часа призори, когато школото е било пра...
С 3 месеца условно е наказана от съда пенсионерка, която сама изобретила и си изработила годна ловна пушка. Лиляна Чокойска от село Рогозен сама конст...