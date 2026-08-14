"Бавният грил" продължава: Какво време ни чака докрая на август

Днес и утре ще има глътка въздух, доколкото може да се нарече така – все пак температурите ще бъдат между 27 и 32 градуса. Това каза в предаването „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му вече се усеща леко захлаждане. „При нас температурите вече се понижиха с няколко градуса“.

„След това бавният грил си продължава до 25 август. Може и да прескочи. Уж на Голяма Богородица има една смяна на времето. Само че за Балканите това не важи – важи за Западна Европа“, обясни проф. Рачев.

Той сподели, че няколкото последователни горещи вълни са унищожили редица рекорди. Това се е случило и във Франция, която обикновено добива около 13-14 милиона тона царевица. Очакванията са тази година добивът да не надхвърли 8 милиона тона.

„А Франция е основен играч на зърнения пазар на Европа“, посочи климатологът.

„При нас ще бъде продължително, но няма да стигнем, както вече повтарям от един месец, до екстремни температури. Ние нямаме все още отчетени 44 градуса, което само по себе си показва, че тези екстремни температури ги няма, но вече ще стане цял месец, откакто е доста-доста топло. А сушата си продължава с пълна сила“, посочи той.

По думите му прогнозите за нивото на Дунав не са оптимистични.

„Има вероятност АЕЦ „Козлодуй“ да продължи да работи, но се движи на ръба на острието на ножа“, коментира Рачев.

Температурите в Европа също остават високи. „Температурите са 38 градуса в Париж, 33 градуса в Лондон, 32 градуса в Берлин. В Мадрид ще е 38 градуса, което вече стана съвсем нормално за града“, смята проф. Рачев.

„В сряда Балканският полуостров ще бъде горещият сектор на Европа. А в Европа се настаняват обичайните за тази част на годината температури с 25-26 градуса. Почти цяла Западна Европа и Централна Европа влиза в норма“, коментира климатологът.

По думите му вчера е трябвало да има градушки и повсеместни валежи според данните на Европейския център за средносрочни прогнози.

„Но това е поредният им провал. Някой пипна Центъра и той започна да дава фантастични резултати, които, пренесени автоматично в прогнозата, водят до пълен крах“, заяви Рачев.

Какво се случва с Дунав?

„В българския участък на Дунав ще дойде една малка вълничка от 3-4 см повишаване на нивото, но така или иначе вчера в Ново село – 1330 кубика, което практически е нищо“, допълни той.

По думите му валежите са съсредоточени в горното поречие на Дунав, най-вече в неговия приток Ин и в Германия.

„Там ще вали, но това ще се дотътри след 7 дни и няма да е нещо сериозно“, каза климатологът.

„Големите валежи в Австрия ще дадат някакъв тласък в повишаване на нивото. Но това ще е след две седмици. Българските реки няма да могат да участват по никакъв начин – те са поточета, няма да има сериозни валежи“, каза Рачев.

Според него валежите в Австрия ще дадат възможност на Дунав до към края на месеца да задържи ниво от 1400 куб. м в секунда, ако нещо не се промени.

„Което означава, че нашият АЕЦ „Козлодуй“ просто ще се измъкне“, допълни той.

София с няколко дни прохлада

„В София – три дни глътка въздух. От петък до неделя температурите ще са от 27 до 30 градуса. София не е върха на сладоледа. От понеделник отново се връщаме на температури над 31 градуса. Вторник – някакви символични валежи, колкото да не е без хич“, посочи проф. Рачев.

По думите му времето продължава да бъде много хубаво, но изключително сухо.

„Тези, които са с късните зеленчуци, които имат нужда от напояване, да го осъществят, защото сега му е времето. После вече ще бъде ужасно късно. Вода има“, предупреди той.

Вятър ще има, тъй като страната ще бъде в периферията на антициклон.

„И сега ще има от североизток и дори по Южното Черноморие. За днес прогнозите са за 2-3 метра вълни, много сериозен североизточен вятър. Точно този вятър ще донесе тази прохлада“, коментира климатологът.

Пловдив отново се връща към „грила“

Проф. Рачев очаква и в Пловдив временно по-ниски температури.

„Дори в Пловдив максималните температури ще бъдат 30 градуса. След това градът си се връща на нормалния грил с 34-35 градуса температура и доста влажни и топли нощи. Нищо чудно в 10 часа температурата да е 27-28-29 градуса“, посочи той.

Какво време чака Бургас?

За Бургас, където през 2027 г. ще се проведе „Евровизия“, прогнозата е за типично лятно време.

„В Бургас, в който ще се проведе „Евровизия“, няма какво да се коментира. 26 градуса няколко дни, след което между 28 и 30 градуса максимални температури, пак при много високи сутрешни температури. Морският сезон продължава“, посочи климатологът.

По думите му по Черноморието има и проблеми с фекалните води.

„Винаги сме си ги имали. Ще излязат щипалките, ще излязат медузите. Но това е нашето море, няма как да бъде друго. То е уникално и е ужасно сладко, защото е два пъти по-малко солено, отколкото Средиземно море. Това е доста по-добре за човешкия организъм“, каза Рачев.

Във Варна се очаква хубаво и топло време, без валежи. Минималните температури ще останат високи.

„Ще дойде онова време, което аз лично много харесвам – когато температурата на въздуха и температурата на водата са почти на едно и също ниво и е изключително приятно да прекараш почти целия ден на морския бряг“, посочи той.

До края на август – над 30 градуса

„Като тръгне Дунав, тя ще залее ниските части, които вече са псевдодюни и кал. Всичкото това ще почне да се изпарява. И затова при нас аз не очаквам до края на месеца нивото на Дунава да мине 1500-1600 кубически метра. Температури твърдо над 30 градуса от неделя до края на месеца. В Плевен е почти същото положение – липса на валежи“, допълни проф. Георги Рачев.