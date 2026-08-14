Ново метро за „Левски“: Три станции отварят за пътници

Новият участък от Линия 3 на софийското метро по бул. „Ген. Владимир Вазов“ ще бъде открит днес в 10:00 ч. от кмета на София Васил Терзиев, изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов и проф. Стоян Братоев.

След 12:00 ч. новото разширение ще бъде достъпно и за пътници.

Участъкът е дълъг близо 3 километра и включва три нови станции – „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Очаква се удължаването на линията до кв. „Левски“ да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Общият брой на пътниците в софийското метро се очаква да надхвърли 500 000 дневно.

Новото трасе ще улесни пътуването за жителите на „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“, както и за хората, които идват от автомагистрала „Хемус“.

Очакванията са автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.

Три станции с различен облик

Трите нови метростанции са проектирани в съвременен и изчистен стил, като архитектурата им е съобразена с местоположението.

Станция „Стадион Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката на футболната легенда на „Левски“.

На откриването ще има музикална програма и на трите спирки.

На станция „Стадион Георги Аспарухов“ Александър Колев ще изпълни популярни произведения, сред които авторска песен за метрото и „Синева“ от филма „Гунди – Легенда за любовта“.

На „Бесарабия“ ще свири бесарабският българин от Украйна Дима Труфкин, който преподава гайда и тромпет и работи за съхраняването на българската народна музика.

На станция „Ген. Владимир Вазов“ ще свири Гвардейският представителен духов оркестър.

Още четири метровлака влизат в движение

С разширението по третата линия ще бъдат пуснати и четири допълнителни метровлака „Сименс“.

Композициите разполагат с високотехнологични системи за автоматично определяне на местоположението и постоянна връзка с центъра за управление.

По Линия 3 работи и телекомуникационна система за управление на влаковете CBTC, която позволява бързо и сигурно придвижване.

Строителството на разширението започна на 21 март 2022 г. и е изпълнено изцяло подземно.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е 282 321 041 лв. без ДДС, или 144,3 млн. евро.