Ново метро за „Левски“: Три станции отварят за пътници
Разширението на Линия 3 ще обслужва над 45 000 души дневно и се очаква да намали автомобилния трафик в района с до 25%
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Разширението на Линия 3 ще обслужва над 45 000 души дневно и се очаква да намали автомобилния трафик в района с до 25%
За честванията на Хаджи Димитър и неговата чета на 18 юли
Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и прие...
Жителите бяха изведени по спешност, докато експерти изясняват случая и причините
Евакуираните собственици на напукания блок чакат отговори, а надеждата за укрепване бавно се пропуква
Хората твърдят, че напукването е започнало преди около 2 години
За загиналите за Свободата на България ще бъде отслужена заупокойна молитва
София започва да се разширява на север
42-годишен мъж, неизвестен на МВР, е задържан с полицейска мярка до 24 часа
Днес се отбелязват 156 години от гибелта на Хаджи Димитър и неговата чета
В памет на загиналите герои ще бъде отслужена панахида
През целия месец юли може да разгледате изложба “150 години подвиг и памет”
Цялата метролиния ще се обслужва по зимно разписание
След повредата работата в тунела между „Хаджи Димитър” и „Театрална” ще продължи дълго
С разкриването на участъка ще се установи причината, довела до надигане
Тя протече след обилните дъждове през изминалата нощ
Младо момиче от столичния квартал "Хаджи Димитър" се издирва. Това става ясно от публикация на нейни роднини във Фейсбук. "МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ!!! Дъщеря...
Списание 8 организира антропологична експертиза на кости, съхранявани в Сливенския исторически музей, за които някои изследователи предполагат, че са...
Сигнал за врязал се автомобил в столично училище е подаден днес около 9.30 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР. По първоначални данни лек автомобил,...
Тежка авария е прекъснала електрозахранването в кв. Хаджи Димитър в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на "ЧЕЗ разпределение България". И уточних...