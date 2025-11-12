Ново развитие по тежкия случай с напукания блок в Хаджи Димитър

Жителите на бл. 2 в столичния квартал „Хаджи Димитър“ преживяха истински шок, след като бяха принудени да напуснат домовете си заради появили се опасни пукнатини по фасадата и конструкцията на сградата. Общината издаде заповед за евакуация, а районът бе отцепен за обследване.

Според обитателите срутването е започнало след пропадането на близкия булевард, но експертите все още изясняват точните причини за деформациите.

Експерти отхвърлят връзка с метрото

Председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Марин Гергов заяви пред Радио София, че според предварителните заключения строителството на метрото не е причина за напукването на блока. „На събитие с участието на проф. Стоян Братоев – бивш директор на „Метрополитен“, той категорично отхвърли тази хипотеза“, поясни Гергов.

По думите му обследването, което в момента се извършва от преподаватели от УАСГ, показва, че проблемите на блока вероятно са започнали още преди години. „Много често подобни случаи се дължат на водосточни тръби, които отвеждат вода в основите. Това преуплътнява почвата и сградата започва да поддава“, обясни той. Експертът препоръча и на съседните сгради да проверят състоянието на канализацията си, тъй като течовете са сред най-честите причини за конструктивни повреди.

Вибрациите – възможен, но малко вероятен фактор

Инж. Гергов уточни, че макар вибрациите от метрото да могат в някаква степен да допринесат, те не са достатъчно силни, за да причинят такива сериозни деформации. „Метрото в този участък е под нивото на реката и работи при специфични хидрогеоложки условия. По-скоро, ако е имало предварителен проблем, минимални вибрации може да са го активирали, но не и да са го породили“, заяви той.

Според специалиста подобни аварии показват колко важно е редовното обследване на старите сгради, особено тези, строени преди десетилетия, при други стандарти и без съвременен мониторинг.

Европейските практики: отговорност и компенсации

Инвеститорът в недвижими имоти Иво Димовски, който дълги години е живял в Германия, посочи, че в други държави подобни случаи се решават бързо и справедливо. „В Кьолн, Дюселдорф и Щутгарт също имаше напукани сгради заради метрото, но там няма неясна вина – ако в радиус до 500-600 метра от изкопа се появят щети, застраховката на строителя ги поема“, обясни той.

Димовски допълни, че освен ремонт на сградите, собствениците и наемателите получават и компенсации за времето, през което не могат да живеят в жилищата си. „Така хората не остават на улицата, а и доверието между институциите и гражданите не се разрушава. Това е модел, от който и ние можем да се учим“, подчерта той.

