Ново развитие по тежкия случай с напукания блок в Хаджи Димитър
Жителите бяха изведени по спешност, докато експерти изясняват случая и причините
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Жителите бяха изведени по спешност, докато експерти изясняват случая и причините
Хората твърдят, че напукването е започнало преди около 2 години
Олющената боя на Пеещите фонтани в Пловдив е незначителен и не пречи на тяхното функциониране. Това заяви кметът на града под тепетата Иван Тотев пред...