Драмата с напукания блок в "Хаджи Димитър" се задълбочава

Пропуквания в стените на блок 2 в жк "Хаджи Димитър" накараха още на 4 септември кмета на район "Подуяне" Кристиян Христов да издаде заповед за незабавна евакуация на живущите във входове А и Б. Това трябва да стане до два месеца от издаването на нареждането, а след 5 ноември органите на МВР няма да допускат влизане в сградата.

Въпреки че според "Метрополитен" сляганията във въпросния участък са минимални и в рамките на допустимото, жителите на блока са убедени, че причина за опасните пукнатини в стените и подовете е именно строителството на близкия тунел от метротрасето.

Хората твърдят, че напукването е започнало преди около 2 години след пропадането на част от бул. "Владимир Вазов".

"Ситуацията наистина е критична“, изтъкна пред БНР районният кмет Кристиян Христов. „Опасната сграда застрашава не само жителите ѝ, а и други хора в квартала. Неслучайно издадох заповед за евакуация. Бяха направени две конструктивни обследвания. И двете са категорични, че сградата е компометирана. Пряко доказателство за причината няма", посочи той.

За 15 от семейства в блока, за които това е единствено жилище, от Столичния общински съвет са одобрени помощи и общината ще предостави 580 лв. месечно, но никой не вярва, че сумата ще е достатъчна за наемане на жилище.

Средствата ще са различни за всяко домакинство съобразно това колко членно е то, обясни още Христов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com