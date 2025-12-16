Скандал! Задържаха директор на столично училище

Директорът на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов е задържан.

От СДВР съобщиха, че се касае за нерегламентирано поставени камери и записващи устройства в санитарни помещения. Източници на NOVA в МВР потвърдиха, че има образувано досъдебно производство.

По неофициална информация в тоалетните на училището са открити около 20 камери. Установено е, че кабелите на всички записващи устройства водят към директорския кабинет. Разследването на СДВР е започнало по сигнал на родители.

Процесуалните действия по случая все още продължават.

