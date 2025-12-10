Ключов ход за картите за градския транспорт в София

Ако сте имали валидна карта за граския транспорт в София по време на стачните действия между 14 и 19 май 2025 г., разполагате с до 6 допълнителни дни след изтичане срока на превозния ви документ. Това напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“ в един от най-активните периоди за подновяване на картите за пътуване.

“Важно е да знаете, че активирането на допълнителните дни не става автоматично. След като изтече срокът на валидност на вашия превозен документ, дните за компенсация се добавят само при валидиране на картата в превозно средство или на касите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ)”, разяснява в кратко видео основателят на “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

Руменова уточнява, че така избраната процедура за получаване на дължимите дни дава възможност на потребителя сам да избере датата, от която да започнат да текат тези дни.

