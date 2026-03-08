Мащабна акция в София. Полицията погна...

Столичната полиция и общинските инспектори започнаха серия от проверки срещу лица, превърнали големите кръстовища в София в импровизирани сцени за просия и „развлекателни услуги“. Под прицела на властите попаднаха хората, които се движат между автомобилите по време на червен сигнал, за да мият стъкла, да жонглират или да продават дребни предмети, съобщава Булфото.

От МВР подчертават, че тези практики не са просто нарушение на обществения ред, а сериозна заплаха за пътната безопасност. Навлизането на пешеходци в активните ленти за движение - често дори при зелен сигнал на светофара - създава предпоставки за тежки пътни инциденти.

Освен риска за самите извършители, подобно поведение разсейва шофьорите и блокира плавния трафик.

В рамките на акцията бяха проверени десетки ключови точки в столицата. На нарушителите са съставени актове съгласно Наредбата за обществения ред. Санкциите целят да ограничат рисковото поведение и да изчистят пътната инфраструктура от дейности, които не са свързани с транспорта.

