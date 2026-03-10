Напрежение в София! Къде е сигналът

Засилено полицейско присъствие има на улица „Стефан Караджа“ в центъра на София. Районът е отцепен, а на място са изпратени множество екипи на полицията, жандармерията, пожарната и спешна помощ.

Блокирана е отсечката между улица „Солунска“, където се намира сградата на Централна поща, и следващата пресечка по протежението на гърба на бившата Телефонна палата.

По първоначална информация причината за засилените мерки за сигурност е подаден сигнал за поставено взривно устройство, съобщава Glasnews.bg. Към момента обаче официално потвърждение от властите няма.

Служителите на реда са отцепили периметъра и извършват проверки на място. Очаква се компетентните служби да изяснят дали сигналът е реална заплаха или фалшива тревога.

Движението в района е ограничено, а гражданите се призовават да избягват зоната до приключване на проверките.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com