Изчезна профилът на майката на убития Николай Златков

Странно - профилът във Фейсбук на Ралица Асенова - майката на Николай Златков, загинал в кемпера под връх Околчица, се изпари внезапно тази сутрин.

Това стана малко след като жената публикува драматична история за Ивайло Иванов - Ивей, един от шестимата младежи от групата, свързвана със случая край Петрохан. Постът ѝ предизвика светкавичен отзвук и бързо събра стотици реакции. Малко след това обаче профилът ѝ стана недостъпен.

Асенова даде детайли по случилото се - тя разказва, че е получила стандартно уведомление, че достъпът до профила ѝ е ограничен заради "нарушаване на стандарти за рекламиране". В съобщението се предупреждава още, че при нови нарушения профилът може да бъде деактивиран.

Изчезването на профила на майката на Златков се случва на фона на сблъсъка й в опитите си да получи информация за смъртта на сина си от прокуратурата. Тя твърди, че е била възпрепятствана да види тялото му и е пътувала неколкократно до Враца, за да открие съдебния лекар и наблюдаващия прокурор. По думите ѝ от прокуратурата дори не са я приели на среща. В крайна сметка получила съобщение, че може да прибере тялото едва в петък следобед - момент, в който работната седмица приключва и издаването на смъртен акт става невъзможно.

В интервю за Нова, Асенова разказа и за разговор със съдебния лекар, извършил аутопсията на сина ѝ.

"Отидох във Враца. Намерих съдебния лекар, който е правил аутопсията, и говорих с него. Попитах го как знае, че това е синът ми, а той каза, че е имал личната му карта. Настоях да видя тялото на сина ми. Той каза, че трябва да пита. Получих забрана от наблюдаващия прокурор. Казаха ми, че мога да замърся тялото. Предложих им да ме облекат в стерилни дрехи и да видя детето си", разказа тя.

По думите ѝ от 10 февруари се опитва да получи достъп до тялото на сина си, но без успех.

"Адвокатката ми звъни всеки ден за информация, но такава няма. В понеделник с бащата на Сашо отидохме отново да молим да ни се даде да видим телата на децата си. Отново имаше отказ", каза Асенова. Тя постави под съмнение и начина, по който се представя информацията за случая. Според нея още от първия ден след трагедията публично се лансира само една версия.

