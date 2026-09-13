Би Би Си разкри пътя на Кристалина Георгиева към върха
От комунистическа България до най-тежките финансови битки в света
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От комунистическа България до най-тежките финансови битки в света
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