Би Би Си разкри пътя на Кристалина Георгиева към върха

Българката Кристалина Георгиева отново е във фокуса на международното внимание, след като Би Би Си представи подробен биографичен портрет за нейния път към върха на световните финанси.

В предаването „Профайл“ се проследява израстването й от София през годините на комунизма до ръководните позиции в Световната банка, Европейската комисия и Международния валутен фонд. Материалът подчертава, че тя е различен тип лидер - израснала зад Желязната завеса, със силно усещане за социалната цена на политическите решения. Историята й е представена като пример за влияние, изградено чрез опит и устойчивост.

В аудиопортрета се акцентира върху това, че Георгиева не следва традиционния профил на ръководителите на МВФ. Опитът й от България оформя нейния подход към глобалната икономика, особено по отношение на въздействието на кризите върху обикновените хора.

Лични спомени на дъщеря й Десислава Кинова, политолога Иван Кръстев, лорд Марк Малок-Браун и съветника Галя Минчева очертават ключови моменти от кариерата ѝ. Те я описват като решителна, енергична и способна да действа под силен натиск.

Мандатът й начело на Международния валутен фонд съвпада с поредица от тежки глобални сътресения - пандемията от Ковид-19, войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Според участници в предаването тя се отличава с активен стил на управление и готовност за бързи решения в критични моменти.

Материалът припомня и напрежението около обвиненията от 2021 г., свързани с доклад на Световната банка. Георгиева категорично отрече твърденията, а МВФ й гласува доверие да продължи мандата си, след като не бяха открити доказателства за нарушение.

Портретът обръща внимание и на личната страна на успеха - баланса между професионалния и семейния живот. Близките й я описват като човек със силно чувство за дълг и постоянна енергия, който съчетава напрегнат работен ритъм със жизненост и откритост.

