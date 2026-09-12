Всичко за Би Би Си

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Динко стигна до BBC

Динко стигна до BBC

Динко Вълев, станал известен у нас като Динко от Ямбол, стигна и до читателите на Би Би Си, а материалът за него се нареди сред най-четените за деня....

30 март | 11:56
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Би Би Си обърка кон с лека жена

Би Би Си обърка кон с лека жена

Лондон. Британската телевизия Би Би Си обърка думите в поздравлението си по случай китайската Нова година и поздрави азиатците с Годината на леките же...

04 февруари | 22:25
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