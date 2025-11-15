Тръмп с нов ход за Би Би Си. Подава...

Американският президент Доналд Тръмп предприеме нов ход за Би Би Си. Той заяви пред журналисти, че вероятно ще внесе съдебен иск за между 1 и 5 млрд. долара срещу Би Би Си следващата седмица в САЩ заради монтаж на негова реч от 6 януари 2021 г. - денят, в който привържениците му щурмуваха Капитолия, предаде Ройтерс.



Адвокатите на Тръмп първоначално дадоха краен срок до вчера на Би Би Си да оттегли документалния си филм или да ѝ бъде предявен иск от "не по-малко" от 1 млрд. долара. Те също така настояха Би Би Си да поднесе извинения и да предостави компенсация на Тръмп за, по думите им, "значителни репутационни и финансови вреди".



Би Би Си, която призна, че монтажът на речта на Тръмп е бил плод на "грешна преценка", изпрати в четвъртък лично извинение на американския президент, но заяви, че той няма правно основание да съди медията.



"Ще ги съдим за някъде между 1 и 5 млрд. долара, вероятно следващата седмица", каза Тръмп пред журналисти на борда на "Еър Форс 1" на път за Флорида.



"Смятам, че трябва да го направя, в смисъл, че те дори си признаха, че това е било измама. Те изопачиха думите ми", посочи Тръмп.



Американският президент каза, че не е разговарял с британския премиер Киър Стармър по въпроса, но планира да му се обади този уикенд. Той добави, че Стармър се е опитал да се свърже с него и е бил много "смутен" от инцидента.



Документалният филм, излъчен от Би Би Си, включва три откъса от речта на Тръмп, монтирани така, че да създадат впечатление, че той е подстрекавал към щурма на Капитолия. Адвокатите му заявиха, че това е "манипулативно и клеветническо".



Изправен пред натиск да понижи разходите за живот на американците, Тръмп подписа днес указ за отмяна на част от митата, които сам наложи, като освободи от тях продукти като кафе, говеждо месо и екзотични плодове, предаде Франс прес.



"Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита“, обяснява американският президент в указа.



В списъка фигурират продукти, които САЩ не могат да отглеждат или отглеждат в количества, които са недостатъчни за нуждите им, като кафе, чай, банани и други екзотични плодове, както и борови ядки.



В списъка е включено и говеждото месо, след като цената на този продукт достигна рекордни нива в страната.



През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10 процента върху повечето продукти, внасяни в САЩ, с цел намаляване на търговския дефицит на страната и подкрепа на местното производство.



Тези мита обхващаха дори продукти, които не могат да се произвеждат на американска земя.



След болезнен неуспех на местните избори, републиканското мнозинство постави въпроса за цената на живота начело на своите приоритети.



Доналд Тръмп беше преизбран с обещанието да подобри покупателната способност на американците.



Белият дом открои тази седмица мерките, предприети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост, като бензин и яйца, както и споразумението за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване.

