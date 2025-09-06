Пожар в Лондон засегна историческа сграда

Около 100 пожарникари в Лондон се борят с

пожар в бившата сграда на телевизията на Би Би Си.

15 пожарни автомобила са разположени около девететажната сграда в Уайт Сити, в Северозападен Лондон. Засегнати са по-високите етажи. Сградата е старият Телевизионен център на Би Би Си, използвана от 1960 до 2013 година, уточнява БНР.

Улиците наоколо са затворени, а хората предупредени да избягват района.

Две 32-метрови въртящи се стълби се използват като водни кули, за да помогнат за гасенето на пожара от височина, съобщи пожарната бригада. Причината за пожара все още не е известна.

Няма сведения дали някой е пострадал.

След ремонт комплексът отвори отново врати през 2017 г., предлагайки комбинация от жилищни апартаменти, търговски обекти, офис площи и три студия, управлявани от BBC Studioworks.

