Арести в Лондон! Фермери блокираха парламента с трактори

Няколко ареста бяха извършени, след като фермери вкараха трактори в центъра на Лондон за протест в деня на обявяване на бюджета. Фермерите протестират срещу плановете за въвеждане на данък наследство върху селскостопански бизнеси на стойност над 1 милион паунда.

Най-малко 12 трактора бяха преброени паркирани пред Парламента още от сутринта и блокираха движението в пиковите часове. Фермерите постоянно натискаха клаксоните, докато полицията първоначално гледаше отстрани.

Фермер от графство Кент заяви пред Би Би Си, че данъкът върху наследството ще осакати фермерите, малките семейни фермери.

Говорител на правителството заяви от своя страна, че властите подкрепят фермерите с най-големия природосъобразен бюджет в историята с над 2,7 милиарда паунда годишно за развитие на бизнеса им.

Столичната полиция обаче по-късно се намеси, защото преди това беше поставила условия да не се вкарват превозни средства и посъветва нарушителите да напуснат. Говорител на полицията заяви, че по-голямата част са се вслушали и са спазили условията, но въпреки това се е стигнало до няколко ареста.

Найджъл Фарад от "Реформирай Обединеното кралство" заяви, че партията му ще плати защитата на фермерите, арестувани на демонстрацията, посочвайки, че случилото се е "скандално".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com